Bloomberg: санкции против Nord Stream 2 AG отменят сразу после введения

Американских санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG не будет, сообщает со ссылкой на свои источники Bloomberg.

Именно такой сценарий развития событий подтвердил Госдепартамент в докладе Конгрессу США, указывает агентство.

Он будет реализован следующим образом: Вашингтон введет рестрикции, но сразу же приостановит их действие.

В докладе поясняется, что Nord Stream 2 AG принимает участие в деятельности, предполагающей введение санкций, но администрация президента Джо Байдена решила остановить их, исходя из соображений национальной безопасности.