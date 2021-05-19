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Bloomberg: санкции против Nord Stream 2 AG отменят сразу после введения

Bloomberg: санкции против Nord Stream 2 AG отменят сразу после введения

Американских санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG не будет, сообщает со ссылкой на свои источники Bloomberg.

Именно такой сценарий развития событий подтвердил Госдепартамент в докладе Конгрессу США, указывает агентство.

Он будет реализован следующим образом: Вашингтон введет рестрикции, но сразу же приостановит их действие.

В докладе поясняется, что Nord Stream 2 AG принимает участие в деятельности, предполагающей введение санкций, но администрация президента Джо Байдена решила остановить их, исходя из соображений национальной безопасности.

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Вестник Кавказа

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