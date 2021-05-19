Новый детско-юношеский центр откроется в Каспийске

Строительство детско-юношеского центра "Авангард" начнется в Каспийске в следующем году, заявил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Для строительства определен федеральный земельный участок, который находится в бессрочном пользовании Министерства образования и науки республики. Глава региона поручил Минэкономразвития Дагестана зарезервировать деньги для начала проектирования. Помощь окажут Минобороны России, а также другие регионы, которые имеют опыт в этой части, сообщает РИА Дагестан.

Меликов также отметил, что планируется строительство Центра дополнительного образования в Махачкале.