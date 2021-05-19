Путин и Пашинян заинтересованы в урегулировании приграничного инцидента через переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров", - сказано в нем.

Российский лидер обратил внимание, что российская сторона, в качестве посредника, активно содействует нормализации обстановки и продолжит действовать таким же образом.

Участники беседы условились продолжить контакты по этому и иным вопросам.

Ранее сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.