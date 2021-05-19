Мигранты из Узбекистана займутся строительством железных дорог в России

Трудовые мигранты из Узбекистана будут привлечены для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества.

"Главой российской делегации были озвучены значительные возможности для развития практического сотрудничества в области трудовой миграции, имея в виду привлечение квалифицированных кадров из Узбекистана для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры на территории России", — говорится в сообщении.

По итогам встречи был подписан меморандум между РЖД и ведомством. Стороны также договорились о совместной подготовке к поэтапному возобновлению железнодорожного сообщения между двумя странами.