Кремль не занимается введением обязательной вакцинации от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что прививки от COVID-19 могут стать обязательными.
Он пояснил, что возможность внесения в законодательство изменений, которые обязали бы россиян делать прививки от коронавируса, не прорабатывается.
"В предметном плане никаких действий <...> не выполняется", - цитирует Пескова РИА Новости.
Вестник Кавказа
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