Кремль не занимается введением обязательной вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что прививки от COVID-19 могут стать обязательными.

Он пояснил, что возможность внесения в законодательство изменений, которые обязали бы россиян делать прививки от коронавируса, не прорабатывается.

"В предметном плане никаких действий <...> не выполняется", - цитирует Пескова РИА Новости.