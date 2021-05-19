Житель Дагестана ответит в суде за оскорбление полицейского

Следствие направило в суд уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Дагестана, которого обвиняют в оскорблении сотрудника полиции и покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба СКР.

Было установлено, что в январе 2021 года обвиняемый курил в неположенном месте. После требования полицейского проследовать в дежурную часть для разбирательства мужчина стал оскорблять сотрудника правоохранительных.

Во избежание привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления обвиняемый пытался передать полицейскому взятку в размере 12 тыс рублей за совершение незаконного бездействия, от получения которых сотрудник отказался.

"В настоящее время следователем Махачкалинского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база для направления уголовного дела в суд", – сказано в сообщении.