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Азербайджанский премьер-министр прилетел в Москву (ФОТО)

Азербайджанский премьер-министр прилетел в Москву (ФОТО)
Азербайджанский премьер-министр прилетел в Москву (ФОТО)

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прилетел в Россию с официальным визитом.

В московском аэропорту "Внуково-2" его встретили российские официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.

В честь председателя правительства Азербайджана был выстроен почетный караул.

В программу официального визита входит встреча делегации во главе с Али Асадовым с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами, эти мероприятия запланированы на завтра.

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Вестник Кавказа

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