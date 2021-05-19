Азербайджанский премьер-министр прилетел в Москву (ФОТО)
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прилетел в Россию с официальным визитом.
В московском аэропорту "Внуково-2" его встретили российские официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.
В честь председателя правительства Азербайджана был выстроен почетный караул.
В программу официального визита входит встреча делегации во главе с Али Асадовым с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами, эти мероприятия запланированы на завтра.
Вестник Кавказа
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