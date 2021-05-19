Азербайджанский премьер-министр прилетел в Москву (ФОТО)

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прилетел в Россию с официальным визитом.

В московском аэропорту "Внуково-2" его встретили российские официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.

В честь председателя правительства Азербайджана был выстроен почетный караул.

В программу официального визита входит встреча делегации во главе с Али Асадовым с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами, эти мероприятия запланированы на завтра.