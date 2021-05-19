Байден рассказал, что обсуждал с Путиным действия России, "нарушающие нормы"

Американский президент США Джо Байден обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным действия РФ, которые, по мнению Вашингтона, нарушают принятые в мировом сообществе нормы. Об этом он сам рассказал, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут.

По словам Байдена, устоявшиеся принципы поведения на море, включающие свободу судоходства, служат опорой для мировой экономики и безопасности.

"Мы видим, что эти правила все больше ставятся под вопрос как быстрым развитием технологий, так и подрывными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно это обсуждал: как с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], так и с президентом Путиным", - цитирует Байдена ТАСС.