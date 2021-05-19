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Гражданин Казахстана воровал знаки дорожной разметки

Гражданин Казахстана воровал знаки дорожной разметки

Житель Алматинской области пытался сдать в пункт приема цветмета похищенные знаки дорожной разметки, сообщает в департаменте полиции региона.

Накануне в Талгарском районе патрульные остановили для проверки автомобиль "ВАЗ-2101". В салоне сотрудниками были найдены 25 металлических столбиков со светоотражателями, которые устанавливают вдоль дорог в виде разметки.

"Водитель признался, что знаки дорожной разметки похищены им на трассе близ села Туздыбастау. Стоимость каждого из них составляет 4,8 тыс тенге" – говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное расследование.

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Вестник Кавказа

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