"ГАЗель" сбила школьницу в Краснодаре

Девочка попала под колеса "ГАЗели" в Краснодаре. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УМВД по краевой столице.

Как сообщает портал Юга.ру, авария случилась сегодня в 12:55. По данным правоохранителей, 27-летний житель Адыгеи ехал на "ГАЗели" по улице Садовой. На перекрестке с улицей Серова он сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу, по факту аварии ведется административное расследование.