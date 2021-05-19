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"ГАЗель" сбила школьницу в Краснодаре

&quot;ГАЗель&quot; сбила школьницу в Краснодаре

Девочка попала под колеса "ГАЗели" в Краснодаре. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УМВД по краевой столице.

Как сообщает портал Юга.ру, авария случилась сегодня в 12:55. По данным правоохранителей, 27-летний житель Адыгеи ехал на "ГАЗели" по улице Садовой. На перекрестке с улицей Серова он сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу, по факту аварии ведется административное расследование.

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