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Накрывшая Астрахань пыльная буря добралась до Дагестана

Накрывшая Астрахань пыльная буря добралась до Дагестана

Песчаная буря накрыла Дагестан. Ветер добрался до региона из Астрахани. 

Так, в пресс-службе мэрии Кизляра сообщили о песчаном ветре с порывами до 20 м/с. "Насколько сохранится такая погода, пока никто не прогнозирует. Очевидно, что метеорологическое явление добавит работы коммунальным службам города", - говорится в сообщении.

Погодные условия ухудшились и в Махачкале. Региональное спасательное ведомство заявило об усилении ветра по районам моря до 13-18 м/с.

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Вестник Кавказа

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