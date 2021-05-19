Накрывшая Астрахань пыльная буря добралась до Дагестана

Песчаная буря накрыла Дагестан. Ветер добрался до региона из Астрахани.

Так, в пресс-службе мэрии Кизляра сообщили о песчаном ветре с порывами до 20 м/с. "Насколько сохранится такая погода, пока никто не прогнозирует. Очевидно, что метеорологическое явление добавит работы коммунальным службам города", - говорится в сообщении.

Погодные условия ухудшились и в Махачкале. Региональное спасательное ведомство заявило об усилении ветра по районам моря до 13-18 м/с.