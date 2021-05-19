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"Спутник V" будут поставлять в Египет

&quot;Спутник V&quot; будут поставлять в Египет

Правительство Египта объявило о соглашении на поставку российского препарата от COVID-19 "Спутник V".

"С компанией-поставщиком была достигнута договоренность о поставке доз российской вакцины "Спутник V". Поставки будут осуществляться последовательно до конца года. Также соглашение о поставках вакцины достигнуто с компанией Johnson & Johnson", - сказано в сообщении.

Напомним, что в апреле РФПИ сообщил о договоренности с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве более 40 миллионов доз препарата в год. Запуск запланирован на третий квартал года.

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Вестник Кавказа

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