Частный судебный исполнитель продал чужой дом в Казахстане

В Акмолинской области запущено досудебное производство в отношении частного судебного исполнителя, который продал на торгах дом, принадлежавший должнику, с помощью изготовленных им же фальшивых документов. Об этом рассказали в региональном департаменте полиции.

"13 мая в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 27-летнего жителя села Богенбай би Зерендинского района в отношении частного судебного исполнителя. Мужчина попросил принять меры, потому что, по его словам, частный судебный исполнитель продал на торгах его дом", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Правоохранители начали досудебное производство по ч.3 ст.385 Уголовного кодекса Казахстана "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".