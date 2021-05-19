Частный судебный исполнитель продал чужой дом в Казахстане
В Акмолинской области запущено досудебное производство в отношении частного судебного исполнителя, который продал на торгах дом, принадлежавший должнику, с помощью изготовленных им же фальшивых документов. Об этом рассказали в региональном департаменте полиции.
"13 мая в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 27-летнего жителя села Богенбай би Зерендинского района в отношении частного судебного исполнителя. Мужчина попросил принять меры, потому что, по его словам, частный судебный исполнитель продал на торгах его дом", - цитирует его Sputnik Казахстан.
Правоохранители начали досудебное производство по ч.3 ст.385 Уголовного кодекса Казахстана "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".
Вестник Кавказа
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