Гарибашвили: Грузия должна готовиться к приему туристов

Грузия должна готовиться к приему туристов. Об заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибишвили на открытии международной туристической выставки FITUR-2021 в Испании.

"Мир постепенно возвращается к нормальной жизни, и Грузия должна быть готова к активному приему туристов. В этом решающее значение имеет вакцинация, управление и контроль эпидемиологической ситуации и, что самое главное, ответственность наших граждан", - приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Отметим, что международная туристическая выставка проходит в Мадриде с 19 по 23 мая. Национальная администрация туризма Грузии заявила, что это является уникальным шансом для страны запустить маркетинговую кампанию в условиях коронавируса и тяжелой ситуации в индустрии