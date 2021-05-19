Соглашение о возвращении Ирана и США в СВПД почти готово

Участники переговоров о возвращении Ирана и США к выполнению СВПД уже согласовали основную часть соответствующего документа, заявил замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Основная часть документа о возвращении к соблюдению ядерной сделке готова", - цитирует дипломата агентство Bloomberg.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также сообщил, что на данный момент, когда завершился четвертый раунд переговоров, их участники отмечают "хороший" или "существенный" прогресс, так что соглашение находится "в пределах досягаемости", передает "Интерфакс".

Российский дипломат уточнил, что переговоры возобновятся в начале новой недели, и выразил надежду, что очередной, пятый раунд окажется последним.