Стала известна дата "последнего звонка" в Дагестане

"Последний звонок" пройдет в школах Дагестана 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Отмечается, что руководителям образовательных учреждений необходимо создать оптимальные условия для организации проведения линеек, а также обеспечить проведение "Последнего звонка" в соответствии с нормативными требованиями в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Напомним, что в прошлом году "Последний звонок" был отменен из-за пандемии.