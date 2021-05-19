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Стала известна дата "последнего звонка" в Дагестане

Стала известна дата &quot;последнего звонка&quot; в Дагестане

"Последний звонок" пройдет в школах Дагестана 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики. 

Отмечается, что руководителям образовательных учреждений необходимо создать оптимальные условия для организации проведения линеек, а также обеспечить проведение "Последнего звонка" в соответствии с нормативными требованиями в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Напомним, что в прошлом году "Последний звонок" был отменен из-за пандемии.

 

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Вестник Кавказа

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