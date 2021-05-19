СГБ опровергла сообщение Госдепа о якобы "террористической угрозе" в Азербайджане

Служба государственной безопасности Азербайджана опровергла информацию о якобы существующей на территории АР "террористической угрозе", озвученную Госдепартаментом США в рекомендациях для путешественников.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация необоснованна, она не соответствует действительности.

В СГБ также обратили внимание, что устойчивая стабильность, обеспеченная в Азербайджане благодаря успешной политике в правоохранительной сфере и области безопасности, реализуемой под руководством президента страны Ильхама Алиева, гарантирует безопасность как граждан АР, так и иностранцев.

"В Азербайджане отсутствует риск террористической угрозы", - сказано в сообщении службы.