Минобороны урезало новый военный полигон из-за исторических памятников в Ингушетии

Древние архитектурные комплексы, обнаруженные недавно в предгорной зоне Сунженского района Ингушетии, не будут включаться в район строительства военного полигона "Нестеровский", заверил командующий 58-й армией Михаил Зусько на сходе жителей села Нестеровское.

"Почему мы отказались от большей части земель полигона? Когда начали разбираться, там очень много памятников культурного наследия, поэтому мы границы провели так, чтобы эти памятники не попали на территорию полигона. Поверьте мне, памятники далеко от границ полигона", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Зусько подчеркнул, что "история - это святое", и пообещал, что командование сделает все возможное, чтобы сохранить объекты культурного наследия, встречи по этому вопросу уже состоялись с главой Ингушетии и с руководителем районной администрации. Все памятники, расположенные у полигона, будут четко обозначены, подходить и подъезжать к ним на военной технике будет запрещено.