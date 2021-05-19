Владимир Путин и Ильхам Алиев: общий настрой - на урегулирование политико-дипломатическими методами

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года", - сказано в нем.

В этом контексте главы государств уделили внимание недавнему инциденту на государственной границе Азербайджана и Армении, отметили "общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами". Владимир Путин уточнил, что Москва продолжит реализовать посреднические усилия и оказывать консультативное содействие, направленное на достижение между Баку и Ереваном договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации госграницы.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по основным аспектам двусторонней повестки дня. Президент Азербайджана выразил искреннюю признательность за поставки российских вакцин от коронавируса. Лидеры заявили об обоюдной заинтересованности в углублении взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, уточнив, что достижению этой цели будут способствовать интенсивные контакты по линии правительств, профильных министерств и ведомств.