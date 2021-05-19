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Экс-тренер "Краснодара" вернется в систему клуба

Экс-тренер &quot;Краснодара&quot; вернется в систему клуба

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев возобновит тренерскую работу.

Сообщается, что Мусаев возглавит "Краснодар-2", который выступает в Олимп-ФНЛ. 

Стоит отметить, что главный тренер второй команды Артем Куликов был освобожден с занимаемой должности, сообщает Sports.ru.

Мусаев всю тренерскую карьеру провел в "Краснодаре", начиная с детско-юношеского футбола. В 2018 году он стал старшим тренером основной команды, а в 2020 году стал главным тренером после получения лицензии. Свой пост Мусаев покинул в апреле текущего года.

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Вестник Кавказа

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