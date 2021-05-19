Разыскиваемая мошенница проигнорировала маску и была задержана в Ташкенте

Девушка, разыскиваемая по подозрению в мошенничестве, была случайно задержана в Ташкенте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

На Ташкентской кольцевой автомобильной дороге, неподалеку от рынка "Куйлюк", правоохранители остановили девушку, которая шла по улице без медицинской маски.

В результате проверки документов они установили личность правонарушительницы, которой оказалась 19-летняя уроженка Хорезмской области.

Она была объявлена в розыск 27 декабря 2020 года по обвинению по статье "Мошенничество", передает Sputnik Узбекистан.

Девушку доставили в УКД ОВД Бектемирского района Ташкента.