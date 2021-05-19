Завод "Боржоми" прекратил работу

Деятельность на заводах №1 и №2 по розливу минеральной воды "Боржоми" остановлена, сообщил владелец компании IDS Borjomi Georgia.

"Как компания с высокой ответственностью, мы приостанавливаем работу обоих заводов, чтобы избежать провокаций, организованных активистами профсоюзов, что создает угрозу жизни и здоровью людей", - говорится в заявлении.

По данным компании, бастующие могут закрыть проезд грузовиков компании, что создаст угрозу жизни и здоровью всех находящихся на месте. "Значительная часть работников продолжала работу и хочет это делать и сейчас", - отмечает компания.

В IDS Borjomi Georgia подчеркнули, что работа, несмотря на протесты, может быть возобновлена в любое время.

Напомним, что 18 мая свыше 300 сотрудников заводов по розливу воды "Боржоми " объявили забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда.