"Уральские авиалинии" свяжут с Баку еще 7 городов России

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает рейсы в Баку из семи городов России. Соответствующее сообщение опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

Из него следует, что попасть рейсами перевозчика в столицу Азербайджана скоро можно будет из Красноярска (с 29 мая); Омска, Новосибирска и Нижнего Новгорода (с 31 мая); Перми и Минвод (с 3 июня); Самары (с 4 июня).

Кроме того, "Уральские авиалинии" продолжат летать в Баку из Екатеринбурга (по четвергам).