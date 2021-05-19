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"Уральские авиалинии" свяжут с Баку еще 7 городов России

&quot;Уральские авиалинии&quot; свяжут с Баку еще 7 городов России

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает рейсы в Баку из семи городов России. Соответствующее сообщение опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

Из него следует, что попасть рейсами перевозчика в столицу Азербайджана скоро можно будет из Красноярска (с 29 мая); Омска, Новосибирска и Нижнего Новгорода (с 31 мая); Перми и Минвод (с 3 июня); Самары (с 4 июня).

Кроме того, "Уральские авиалинии" продолжат летать в Баку из Екатеринбурга (по четвергам).

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Вестник Кавказа

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