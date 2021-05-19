В Казахстане объявлено штормовое предупреждение

В Казгидромете сообщили о мрачной погоде в нескольких регионах Казахстана в ближайшие дни.

В середине недели погода будет неустойчивой, местами пройдут дожди с грозами, градом, на севере и востоке – шквал. Лишь на юге и западе установится безосадочная погода. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Отмечается, что штормовые предупреждения объявлены в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Синоптики также сообщили, что в Нур-Султане днем ожидается резкое понижение температуры до 15-17 тепла. Временами ожидается гроза и град. Температура воздуха прогреется до 20-22 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 5-7 градусов.