Власти Ростова дали разрешение на планирование застройки старого аэропорта

Администрация донской столицы выдала разрешение на разработку проекта застройки старого аэропорта Ростова.

В соответствии с документом заниматься планировкой застройки участка площадью 467 га будет компания Виктора Вексельберга "Аэро-Сити". Компания уже получала разрешение, но ее работе помешал конфликт интересов собственников аэропорта. D конце 2020 года аэровокзал и вся территория перешли под контроль "Группы Агроком" донского бизнесмена Ивана Саввиди, - напоминает "АиФ-Ростов".

Ранее донские власти заявляли, что на этой территории планируется построить новый большой городской микрорайон.