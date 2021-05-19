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Власти Ростова дали разрешение на планирование застройки старого аэропорта

Власти Ростова дали разрешение на планирование застройки старого аэропорта

Администрация донской столицы выдала разрешение на разработку проекта застройки старого аэропорта Ростова.

В соответствии с документом заниматься планировкой застройки участка площадью 467 га будет компания Виктора Вексельберга "Аэро-Сити". Компания уже получала разрешение, но ее работе помешал конфликт интересов собственников аэропорта. D конце 2020 года аэровокзал и вся территория перешли под контроль "Группы Агроком" донского бизнесмена Ивана Саввиди, - напоминает "АиФ-Ростов".

Ранее донские власти заявляли, что на этой территории планируется построить новый большой городской микрорайон.

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