"Газпром" стал спонсором двух ЕВРО и продлил соглашение с Лигой чемпионов

Российская компания "Газпром" получила партнерские права на Евро-2020 и Евро-2024, европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо этого, "Газпром" продлил контракт на сотрудничество с Лигой чемпионов на 2021-2024 годы. Компания также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года должен был пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Будапеште и Амстердаме. 17 марта прошлого года УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.