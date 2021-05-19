Дагестанских майнеров уличили в миллионных хищениях электроэнергии

Только с начала текущего 2021 года специалистами "Россети Северный Кавказ" было выявлено в Дагестане девять фактов хищения электроэнергии майнинг-фермами, - сообщили в пресс-службе компании.

Суммарный объем безучетного и бездоговорного потребления ресурса в этих девяти случаях превысил 1,4 млн кВт/ч, а причиненный электросетевому комплексу региона ущерб составил более 4,7 млн рублей, - передает "АиФ Дагестан".

Особо "отличились" в потреблении неучтенной электроэнергии Буйнакский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский районы, а также Махачкала. Только на территории животноводческой фермы в селе Нижнее Казанище Буйнакского района выявили хищение электроэнергии на сумму 2,2 млн рублей.

Напомним, за предыдущие два года в Дагестане было пресечено 24 случая энерговоровства майнинг-фермами на 90 млн рублей. Дагестан продолжает лидировать среди регионов России по количеству майнеров-энерговоров.