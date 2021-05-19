Биткоин рухнул до $30 тыс

Биткоин продолжает снижение пятый день подряд, сегодня криптовалюта обновила февральские минимумы после новостей о том, что Китай запретил финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с цифровыми валютами. В настоящее время биткоин торгуется у отметки в $30 тыс.

Во второй половине дня биткоин демонстрировал падение даже ниже уровней 8 февраля, когда Tesla объявила о покупке криптовалюты и запустила ее курс к $65 000.

Так, по данным биржи, Binance биткоин по состоянию на 16.13 мск падал в цене на 29%, достигая отметки в $31,4 тыс, а самая низкая цена за сутки фиксировалась на уровне $30 тыс ровно.

Как констатировал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, главный вывод, который можно сделать из происходящего, заключается в том, что криптовалюта очень волатильна, поэтому иметь дело с ней - всегда риск.

"Пока нельзя сказать, что начинается "закат" криптовалют, но в последнее время все-таки чувствуется напряжение в отношении биткоина. С одной стороны, это может быть связано с введением государственной криптовалюты в Китае, с другой - многие компании вдруг осознали, что на майнинг тратится электроэнергия, равная потреблению в Нидерландах. Впрочем, едва ли это начало конца, возможно, все эти потери еще отыграются", - заявил эксперт.

В целом, отметил он, ждать, что когда-либо биткоин станет реальным платежным средством, не стоит. "С другой стороны, криптовалюты как таковые, по всей видимости, выживут, потому что у них есть внутренний потенциал, технологии, которые не позволяют девальвировать их. Всегда будет масса инвесторов, готовых покупать криптовалюты, потому что они не верят золоту и не верят государственным деньгам - доллару, юаню, рублю и так далее. Так что у криптовалюты, я думаю, есть будущее. Но другое дело, что в скором времени центральные банки всех стран начнут борьбу с биткоином, устраивая эксперименты с государственными криптовалютами и продвигая их, то есть ситуация будет качественно иной", - заключил Александр Абрамов.