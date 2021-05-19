Штормовой ветер заблокировал работу севастопольской паромной переправы

В Севастопольской бухте, разделяющей город, из-за штормового ветра встал паром, - сообщается на сайте ГУП "Севастопольский морской порт".

"С 14:00 мск паром не работает по погодным условиям", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, паром и пассажирские катера соединяют южную сторону Севастополя, где находится центр города, с основной инфраструктурой, и северной, где развит пляжный отдых.

Ранее спасатели объявили в Крыму штормовое предупреждение до конца дня из-за сильного ветра, скорость которого может составить 15-20 м/с, - сообщила пресс-служба МЧС региона.