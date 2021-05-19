Генпрокурор Грузии привился от COVID-19

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сделал прививку от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что привились также заместители и сотрудники прокуратуры.

При этом отмечается, что сотрудники прокуратуры поэтапно будут делать прививки, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 164 млн, из них более 3,4 млн человек скончались. В Грузии зарегистрированы 333 601 случай заражения, умерли - 4591 человек.