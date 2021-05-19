Возобновляется морское сообщение между Сочи, Новороссийском и Геленджиком

Морское сообщение между Сочи, Новороссийском и Геленджиком будет возобновлено, первый пассажирский рейс начнет работу уже 21 мая.

Как сообщили в администрации курорта, скоростной фрегат позволит местным жителям и туристам добираться из Новороссийска до Геленджика всего за час, из Геленджика до Сочи за четыре часа, путь по маршруту между Сочи и Новороссийском займет 3,5 - 4 часа.

Каждое судно будет выполнять по одному кругорейсу ежедневно.