РЖД планирует привлекать к строительству граждан Узбекистана

РЖД будут привлекать граждан Узбекистана для работы на железнодорожных стройках - меморандум об этом подписали глава РЖД Олег Белозеров и министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.

Стороны отразили в документе взаимную заинтересованность в сотрудничестве по привлечению граждан Узбекистана на временную работу на территории России, отметив, что речь идет о взаимодействии по подбору кандидатов, управлению процессом организованного набора, профессиональной подготовке и мониторингу трудоустройства привлеченных граждан, - передает ТАСС.

Документ носит рамочный характер - его положения будут реализовывать посредством заключения отдельных договоров, - добавили в РЖД.