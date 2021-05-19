Пединститут сольют с госуниверситетом в Северной Осетии

В Северной Осетии произойдет слияние двух образовательных учреждений - педагогический институт объединится с Северо-Осетинским госуниверситетом им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Об этом заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

В свою очередь, ректор СОГУ Алан Огоев сообщил о том, что в этом году в университете выделено 265 бюджетных мест на программах бакалавриата по направлению "Педагогическое образование". Это должно полностью обеспечить потребности республики в педагогических кадрах.

Кроме того, объединение образовательных учреждений позволит консолидировать финансовые ресурсы, передает ТАСС.