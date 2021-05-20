Евростат: население Восточной Европы стареет и сокращается 

Согласно последним прогнозам Евростата, к 2050 году в Румынии, Болгарии, Словакии, Польше и республиках Прибалтики возраст населения увеличится как минимум на восемь лет. Также стареет население Испании, Португалии, Италии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Euobserver отмечает, что наиболее быстро стареет Румыния. Примерно в 36 из 42 округов пенсионеров больше, чем молодежи. В округе Телеорман на каждую сотню детей до 15 лет приходится 203 пожилых человека старше 64 лет. Десять лет назад этот показать был 100 на 163.

Данные, предоставленные Институтом статистики Румынии, показывают, насколько быстро население постарело за последние несколько лет. Всего за 10 лет в округе Вылча количество пожилых людей на сотню молодых выросло со 126 до 185.

Старение населения может обернуться нехваткой доступной рабочей силы, поскольку число активных граждан, физически способных работать, будет сокращаться.

Кроме того, существует вероятность повышения налогов, поскольку властям потребуется больше денег для содержания пожилого населения. По мере увеличения числа пенсионеров и уменьшения числа молодых людей государственные расходы на пенсионные схемы и здравоохранение неизбежно будут расти.

Снижение количества работающих означает снижение объемов налогов, собираемых государством, поскольку пенсии обычно не облагаются налогом.

Демографический спад

В самых быстро стареющих регионах Европы население значительно уменьшится к 2050 году. В Восточной Европе население не только стареет быстрее, чем в остальных странах континента, но и сокращается немыслимыми темпами. По данным Евростата, в Латвии и Литве в последующие три десятилетия будет наблюдаться отрицательный прирост населения.

В Болгарии, Эстонии, Румынии, Словении и Словакии всего один регион, где прогнозируется положительное изменение численности населения к 2050 году.

В Польше, Эстонии, Венгрии, Чехии и Хорватии в подавляющем большинстве регионов произойдет снижение населения.

На противоположном конце спектра Кипр, Швейцария, Швеция, Бельгия, Германия. Там рост населения либо увеличивается, либо изменяется в положительную сторону с точки зрения среднего возраста к 2050 году. Эти государства также входят в число стран, принимающих наибольшее количество мигрантов, как из ЕС, так и из других регионов. Германия, которая приняла наибольшее количество беженцев в блоке, ждет к 2050 году омоложения населения.

Восточная Европа занимает одно из последних мест по количеству принятых мигрантов, а уровень уезжающих в другие страны ЕС, самый высокий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше достигнет 2,1 млрд. Увеличение продолжительности жизни означает, что не только Европа, но также Америка и Азия должны будут адаптировать свои общества к тому, чтобы справиться с демографическими изменениями. Нужно решить не только вопрос потенциального финансового бремени, но и создать более благоприятные условия для жизни пожилых людей, включая модернизацию системы здравоохранения и социальной помощи, транспорта, жилья и городского планирования, использование возможностей реструктуризации экономики и включения новых рабочих мест, товаров и услуги для пожилых людей.