Набережную Сочи украсили сосны-долгожители

В сочинском микрорайоне Мамайка на набережной реки Псахе высадили краснокнижные пицундские сосны, которые живут до 400 лет – деревья высажены в рамках компенсационного плана, по которому в Сочи озеленяют территории.

Высадкой саженцев, которым около 12-15 лет, занимались активисты Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ), общественники, сотрудники компании "Юниверсити Плаза" и местные жители.

"Эти сосны предназначены для климата Сочи. Почва сложная, но посадочная яма и плодородная почва, которая была дополнительно привезена, поможет решить эту проблему, дерево здесь приживется. Эти сосны живут до 400 лет, но в условиях жизни в городе этот период сокращается", - отметил приглашенный на мероприятие московский эколог с 30-летним опытом Роман Романов, передает портал Юга.ру.

Все сосны выращивались в специализированных питомниках, и хотя добыть краснокнижную пицундскую сосну практически невозможно, у компании это получилось, - отметил директор "Юниверсити Плаза" Олег Удачин.

Компания взяла на себя обязанность в течение года осуществлять все мероприятия по уходу за деревьями. В ближайшее время в Сочи также планируют высадить краснокнижные сосны на верхней приморской набережной вблизи РМОУ.