Юрий Мавашев: для Турции Ататюрк по-прежнему жив

Наследие Кемаля Ататюрка до сих пор живо, несмотря на попытки властей похоронить его, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, комментируя 140-летний юбилей со дня рождения основателя современного турецкого государства. Напомним, что Ататюрк сам установил 19 мая свои днем рождения, поскольку в его документах значился только год – 1881-й.

"Сегодня, 82,5 года спустя после смерти Кемаля Ататюрка, его наследие по-прежнему остается частью турецкой жизни. Его хотели похоронить после попытки госпереворота в 2016 году – в апреле 2017 года, когда прошел референдум по поправкам в Конституцию и Турция превратилась в парламентско-президентскую республику. Тогда многие считали, что это и есть главный гвоздь в крышку гроба кемалистов, но оказалось, что сделано это было преждевременно. Восприятие турецкими гражданами наследия Ататюрка было недооценено властями", - пояснил он.

"Даже те турецкие граждане, кто придерживается взглядов, близких к взглядам правящей партии и Реджепа Тайипа Эрдогана, на самом деле вынуждены как минимум считаться с наследием Ататюрка. То есть это не та страница турецкой истории, которую можно взять и перелистнуть. Главным подтверждением моих слов является то, что в 2018 году, когда Эрдоган решил провести внеочередные президентские выборы и стать президентом по обновленной Конституции, в Стамбуле и в других городах на агитационных плакатах и баннерах портреты Ататюрка и Эрдогана висели рядом, то есть так решили поступить в избирательном штабе президента. Пришло понимание, что без сохранения идей Ататюрка власть в Турции не будет крепкой", - обратил внимание Юрий Мавашев.

"Важно отметить, что в 2002-2003 годах, когда Партия справедливости и развития только получила власть в Турции, мало кто мог вообще представить, что она станет вешать портреты Эрдогана рядом с портретами Ататюрка, считаться с кемалистами и обращаться к ним как к электорату, а не как к оппонентам. Но в итоге пришли именно к этому, поэтому, безусловно, Ататюрк как лидер национально-освободительного движения, победитель в войне, создатель и первый президент современного турецкого государства, никуда не уйдет. Если в России только говорят, что "Ленин вечно жив", то Ататюрк в Турции действительно жив", - подчеркнул востоковед.

"Все дело в том, что идеи Ататюрка – это идеи независимости и суверенитета Турции. И то, что Эрдогану не удалось заменить собой Ататюрка, что у Партии справедливости и развития есть только 50% поддержки, а другие 50% - это кемалисты, означает, что альтернатива и Эрдогану, и его курсу существует. Другой такой альтернативы нет, то есть в Турции выработано два пути, по одному из которых страна может идти. В долгосрочной перспективе это неплохо, и я думаю, что в конечном счете Турция выберет некий срединный путь, объединяющий эти два, дабы успешно развиваться", - заключил Юрий Мавашев.