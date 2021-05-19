США готовятся представить доклад по санкциям РФ из-за "Северного потока-2"

Госдепартамент США планирует представить сегодня отчет по санкциям, связанным с реализацией проекта "Северный поток-2", сообщает Reuters.

Накануне стало известно, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта "Северный поток-2") и его исполнительного директора Маттиаса Варнига, так как администрация президента США Джо Байдена "не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода".

В то же время Госдепартамент выступит за рестрикции против нескольких российских судов, сообщал портал новостной портал Axios со ссылкой на источники.