”Газпром” меняет стратегию на турецком направлении

До 2020 года Россия была ведущим экспортером газа в Турцию с долей рынка около 33%. Несмотря на увеличение азербайджанского экспорта в Турцию с вводом в эксплуатацию газопровода TANAP и политическую близость между двумя странами, ”Газпром” оставался лидером, имея в своем распоряжении газопроводы ”Голубой поток” и ”Турецкий поток”. Но падение цен на нефть и газ в прошлом году вызвало снижение российского экспорта. Сейчас "Газпром" намерен вернуть себе первое место в Турции.

Oil Price пишет, что многомесячное отставание в ценообразовании сделало поставки ”Газпрома” по трубопроводам нерентабельными в 2020 году. Экспорт российского трубопроводного газа в Турцию резко упал в первой половине прошлого года, составив всего 4,7 млрд кубометров (причем половина была поставлена в январе). "Газпром" заявил, что резкое падение спроса произошло из-за того, что COVID-19 ограничил потребности Турции в газе, а импорт СПГ стал более прибыльным, чем импорт трубопроводного газа. Формула ценообразования российской компании опирается на корзину европейских продуктов, цены на которые устанавливаются на 6-9 месяцев вперед, так что во время внезапного падения цен российские условия на ближайшие месяцы становятся менее привлекательными, чем спотовая стоимость СПГ. Однако в этом году турецкая стратегия ”Газпрома” полностью изменились: в январе-апреле 2021 года экспорт компании в Турцию составил 10,34 млрд кубометров, то есть больше, чем за первые девять месяцев 2020 года.

Сейчас покупка российского газа имеет коммерческий смысл. Ценовая привязка с запаздыванием рассчитывает ежемесячные цены для ”Газпрома”, используя в качестве основы цены на продукцию конца лета/начала осени 2020 года – периода борьбы с сокрушительным воздействием второй волны COVID. Турецкие импортеры газа понимают ситуацию на рынке и заблаговременно организовывают поставки в первом полугодии 2021 года, опасаясь, что постепенное повышение цен с индексацией на нефть может совпасть с высокими котировками на СПГ.

Конкуренция между российскими трубопроводами и СПГ могла оказаться гораздо более острой, чем сейчас. Однако потоки СПГ сначала были нарушены из-за резкого похолодания в Азии в январе, а затем из-за проблем с экспортом в нескольких странах - нехватка объемов из Австралии, Малайзии, Индонезии и Нигерии была частично восполнена за счет американского СПГ (хотя и в ущерб европейским потребителям).

После того, как цены на СПГ, поставляемый в Турцию, упали до $5,5 за миллион БТЕ в марте 2021 года, можно было предположить, что они останутся более или менее неизменными в течение весенне-летнего сезона. Но цены начали расти и к середине мая превысили $9 за миллион БТЕ. Это самые высокие цены на импорт СПГ в Турции с ноября 2018 года, и, по всей видимости, они будут повышаться и дальше.

Частично росту поставок ”Газпрома” способствовало истечение азербайджано-турецкой сделки 2001 года. Контракт, который до истечения срока своего действия был самым долгим в Турции, предусматривал поставки 6,6 млрд кубометров в год с месторождения "Шахдениз". Хотя межправительственное соглашение было подписано давно, фактические поставки начались в 2007 году, и за более чем 10 лет поставки по Южно-Кавказскому газопроводу сводились к этим объемам. Затем в 2018 году, после ввода в эксплуатацию второй фазы "Шахдениза" и запуска газопровода TANAP, объемы были увеличены на 6 млрд кубометров в год. Национальная газовая компания Турции BOTAS и Azerbaijan Gas Supply Co, заинтересованные в развитии месторождения "Шахдениз", уже давно ведут переговоры, однако не могут прийти к соглашению по вопросам ценообразования.

В этом году истекает не только контракт на "Шахдениз", но и договор c ”Газпромом” о закупке 8 млрд кубометров газа. Из этой суммы ровно половина, то есть 4 млрд кубометров в год, приходится на государственную компанию BOTAS, в то время как другую половину получают частные покупатели газа - Kalyon, Enerco, AKSA и Gama.

В целом российский экспортер трубопроводного газа заключил контракты с турецкими партнерами на 16 млрд. кубометров газа в год, следуя принципу ”бери или плати”, в том числе и для ”Голубого потока”. По сообщениям СМИ, ”Газпром” пересматривает условия своих долгосрочных контрактов на поставки. Хотя подробностей о прогрессе, достигнутом сторонами, по-прежнему мало, вполне возможно, что будущие контракты будут не такими длительными, поскольку Турция предпочитает сохранять значительную гибкость.

Какими бы многообещающими ни казались показатели экспорта ”Газпрома” в Турцию в данный момент, серьезной проблемой будет сохранение этих объемов во второй половине 2021 года. Российскому экспорту в Турцию могут помешать технические трудности. Трубопровод ”Голубой поток” будет проходить техобслуживание в течение 15 дней до 27 мая 2021 года. Если история прошлого года повторится, может случиться так, что после технического обслуживания трубопровод не будет использоваться. Почти сразу после того, как ”Голубой поток” будет вновь введен в эксплуатацию, газопровод ”Турецкий поток” мощностью 15,75 млрд кубометров в год будет закрыт на очередное техническое обслуживание в июне-июле 2021 года. Помимо технических вопросов, ключевым определяющим фактором будут цены на газ, точнее, их рост по мере нормализации рынка и расчета более дорогостоящей товарной корзины.