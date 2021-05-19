На Ставрополье продавщица мебели лишилась 100 тыс рублей после телефонного разговора с покупателем
В Ставропольском крае мошенник снял деньги со счета 42-летней жительницы Минеральных Вод, продававшей детскую мебель. Об этом сообщили в ГУ МВД России по СК.
В ведомстве поведали, что женщина опубликовала в интернете объявление о продаже детской мебели. В скором времени ей позвонил покупатель. В ходе разговора он убедил ее продиктовать данные банковской карты для оплаты товара.
После этого со счеты женщины было списано более 100 тыс рублей.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
Вестник Кавказа
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