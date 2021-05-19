Главная » Новости

Российскую вакцину "Спутник V" будут производить в Сербии

Российскую вакцину &quot;Спутник V&quot; будут производить в Сербии

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины "Спутник V", произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", - сообщил сегодня глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Институт Гамалеи подтвердил, что вакцины, произведенные в "Торлаке", соответствуют прописанному стандарту качества. Сегодня мы от наших российских партнеров получили это подтверждение и получили одобрение начать производство", - цитирует Поповича его пресс-служба, передает ТАСС.

2910 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!