На Кубани оценили ситуацию с коронавирусом после майских праздников

Всплеска числа заражений коронавирусной инфекцией нового типа Краснодарском крае после майских праздников зафиксировано не было, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина.

"По тем данным, которые мы видим сейчас, всплеска заболеваемости [после майских праздников] нет", - сказала она, отметив, что в прошлом году в регионе наблюдаласб противоположная ситуация, передает ТАСС,

Ранее сообщалось, что курорты Кубани с 1 по 11 мая приняли более 680 тыс туристов, что на 20% превышает показатели 2019 года.