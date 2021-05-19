"Афтершок": подросток угрожал взорвать гимназию в Казани

Учащийся гимназии №40 в Казани пригрозил взорвать учебное заведение. Так он ответил преподавателю из-за замечаний по поводу электронной сигареты.

В мэрии города пояснили, что он принес курительное устройство с собой на урок. "После того как учитель забрала электронную сигарету, стал вести себя агрессивно, в том числе кричать: "Я вас всех взорву", - цитирует собеседника РИА Новости.

После этих угроз, в школе была проведена проверка на предметы, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, однако ничего подозрительного обнаружено не было.