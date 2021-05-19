Силовиков будут обшивать во Владикавказе

Во Владикавказе состоялся официальный запуск предприятия по пошиву форменного обмундирования для Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры РФ.

Участниками церемонии стали генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов и начальник вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Валерий Кудрявцев.

По словам врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, это небольшая фабрика поставляет свою продукцию фактически для всех Вооруженных сил страны. "Спасибо Министерству обороны России и "Военторгу" за такое предприятие. Со своей задачей они справились. И это не последняя точка роста", - цитирует ТАСС.

В настоящее время для работы на предприятии нанято около 860 сотрудников. Здесь производятся повседневные костюмы, демисезонные куртки, футболки и другие изделия.