Сотрудники азербайджанских спецслужб уничтожили еще одного иранского наркокурьера

Генпрокуратура, МВД и Госпогранслужба Азербайджана сообщают об уничтожении одного из участников банды наркокурьеров из Ирана, причастных к убийству двух пограничников.

"В результате операции, проведенной Внутренними войсками МВД и Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана сегодня около 10:00 в Ярдымлинском районе был обнаружен и обезврежен один из членов банды Агайи Аллахбахш, гражданин Ирана, который отказался сдаться", - говорится в сообщении.

Ранее был задержан еще один участник банды. Поиски третьего преступника продолжаются.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в минувшую субботу на границе Азербайджана и Ирана вблизи села Гендере Ярдымлинского района произошла перестрелка между пограничниками погранотряда "Гейтепе" и троими неизвестными, нарушившими государственную границу.

Несмотря на законное требование пограничников остановиться, нарушители начали стрелять по ним, затем бросили свой груз и попытались сбежать. Преступниками были смертельно ранены старший лейтенант Самир Эйвазов и младший прапорщик Фарид Алимов, на месте преступления было найдено около 10 кг наркотиков.