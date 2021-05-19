Власти Ставрополья будут сокращать "ковидный" коечный фонд

В скором времени на Ставрополье на фоне стабилизирующейся эпидобстановки выведут из "ковидного" фонда еще около 900 коек, - сообщил сегодня губернатор региона Владимир Владимиров.

"В пик заболеваемости в конце прошлого года в этом фонде было свыше 4 тыс коек, которые были заполнены более чем на 90%. Сейчас ситуация стабильная, потребность в "коронавирусных" койках снижается, а значит, надо помогать людям с другими диагнозами", - сказал Владимиров в ходе заседания правительства региона, передает "Интерфакс-Юг".

Существенная доля зарезервированного коечного фонда остается невостребованной, в связи с чем Владимиров поручил сократить количество коек в медучреждениях края более чем на треть - с 2,4 до 1,5 тыс, - говорится в сообщении.