Первый шаг США прочь от Южного Кавказа: американцам рекомендовано не ездить ни в Армению, ни в Азербайджан

Госдепартамент США опубликовал рекомендации для путешествующих американцев, согласно которым им не стоит ездить ни в Армению, ни в Азербайджан из-за слишком высокой опасности находиться там для американских граждан.

Официальная причина одна: пандемия. Как на территорию Армении, так и на территорию Азербайджана американцам не стоит ездить из-за слишком высокого уровня заболеваемости коронавирусом. "Не путешествуйте в Армению/Азербайджан из-за Covid-19. В некоторых районах риски [заражения] повышены", - сказано на сайте Госдепа.

Там же поясняется, что американский Центр контроля и предотвращения болезней установил для Армении и Азербайджана 4-й, красный уровень опасности для здоровья граждан США, в связи с чем введены ограничения, влияющие в том числе на пребывающих сейчас на армянских и азербайджанских территориях американцев.

Отдельно в рекомендациях по обеим странам указана зона ответственности российских миротворцев в Азербайджане и соседствующие с ней освобожденные азербайджанские районы. Туда гражданам США не рекомендовано путешествовать из-за "недавних боевых действий" (под чем, по все видимости, понимается Вторая Карабахская война) и "продолжения гибели людей", которые регулярно подрываются на установленных армянскими оккупационными войсками минах.

"Правительство США не может обеспечить экстренные медицинские и спасательные услуги гражданам США внутри Нагорного Карабаха и вокруг него", - сказано на сайте Госдепартамента.

"Будьте внимательны на дорогах рядом с армяно-азербайджанской границей, поскольку участки таких дорог могут без предупреждения пересекать международные рубежи. На дорогах могут быть контрольные блокпосты, также они могут быть закрыты для путешественников без предупреждения", - обратили внимание в американском внешнеполитическом ведомстве.

В целом, приезжающим в Армению и Азербайджан американцам рекомендовано "иметь план действий на случай внештатных ситуаций".

Нельзя в данном случае не напомнить о том факте, что аналогичные рекомендации были опубликованы Госдепартаментом незадолго до начала Второй Карабахской войны, и это сходство уже вызвало беспокойство в армянском секторе соцсетей: интернет-пользователи связывают обращение американских дипломатов с текущей ситуацией вокруг азербайджанского озера Гарагель, оккупацию которого пытается отстоять Ереван, и ожидают возобновления боевых действий, закончившихся в ноябре 2020 года разгромом оккупационных сил Армении.

Рекомендации по обеим странам зеркальны за исключением одного пункта, позволяющего судить о подлинной политике США в отношении Южного Кавказа: американским гражданам предлагается пересмотреть поездку в Азербайджан в связи с "долговременным риском, существующим из-за террористических групп, продолжающих планировать атаки в стране", в частности, озвучен призыв избегать путешествий вдоль границы с Ираном. Условно можно увидеть здесь связь с субботним инцидентом, когда группа преступников, переходя границу из Ирана в Азербайджан, застрелила двоих азербайджанских пограничников – однако подлинная логика здесь иная.

США из-за действия сильного лобби армянской диаспоры продолжают играть в послевоенном урегулировании на Южном Кавказе на стороне Армении. Синхронные коронавирусные ограничения на поездки в Азербайджан и Армению – это лишь повод для того, чтобы затем, через запятую, объявить Азербайджанскую Республику государством с террористической угрозой. Делается это, согласно современной американской традиции, на ровном месте, ведь в Азербайджане очень и очень давно не было никаких террористических атак (за исключением военных ударов армянской армии в годы нагорно-карабахского конфликта), республика в плане безопасности и граждан, и иностранных гостей известна стабильностью, и любой приезжающий в АР человек может в этом убедиться.

Вашингтон это не беспокоит. Стандарты "постправды" гласят, что главное – сделать заявление, а его проверка на истинность и ложность не является обязанностью заявляющей стороны. Кстати, ровно в том же стиле действовала и действует до сих пор Армения, объявляя и гоняя по кругу день за днем одни и те же фейки о Карабахской войне и действиях Азербайджана. Одним из таких фейков, который сначала опровергали, а потом просто поднимали на смех, как раз и является тема с "террористами" в Азербайджане. Ни одного документа, ни одного доказательства этого представлено так и не было, ближе к концу войны тогдашнему представителю Минобороны РА Арцруну Ованнисяну пришлось даже придумать, будто "трупы террористов на границе с Ираном едят кабаны" – однако Ереван продолжает повторять слова "в Азербайджане есть террористы".

Рекомендации Госдепартамента указывают, что США решили взять на вооружение эти слова и поддержать выдумку о небезопасности в Азербайджане. Тем самым Вашингтон в очередной раз подтвердил, что в послевоенном урегулировании он заинтересован скорее в давлении на одну из сторон и поддержку другой (хотя именно в Армении риски конфликтных ситуаций высоки из-за приближения парламентских выборов), чем в равноудаленном посредничестве, каким сегодня на Южном Кавказе занимается Россия. Это маленькая, но яркая деталь в рекомендациях США путешествующим американцам.

Однако тем самым Вашингтон на самом деле отдаляется от региона, одновременно и призывая своих граждан не ездить на Южный Кавказ, и совершая политические атаки на Азербайджан.