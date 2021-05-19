Страны Евросоюза ослабят ограничения на въезд для туристов

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила принятое постпредами стран Евросоюза решение одобрить предложение ЕК по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

"Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновленного подхода по поездкам из третьих стран. Совет рекомендует странам-членам ЕС снять ряд ограничений, в частности, для тех, кто прошел вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами", - цитирует его ТАСС.

В начале мая Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с коронавирусом COVID-19 в третьих странах. Сообщалось, что ЕК предлагает разрешить въезд в Европу не только из стран с хорошей эпидемиологической обстановкой, но также всем, кто как минимум за две недели до поездки завершил вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных препаратов.

В ЕК отметили, что государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях. В случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса или появлением новых опасных его вариантов страны ЕС, по предложению ЕК должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 164 млн, из них более 3,4 млн человек скончались. В России выявлены 4 965 676 случаев заражения.