Власти Карачаево-Черкесии будут доплачивать работникам культуры и спорта

Власти Карачаево-Черкесии вводят новые региональные меры социальной поддержки для ряда категорий работников сферы культуры и спорта, - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Работникам культуры и спорта в сельских ДК и спорткомплексах мы вводим республиканскую доплату в 5 тыс рублей", - написал Темрезов, передает "Интерфакс-Юг".

Ежемесячные доплаты вводятся с 1 января 2022 года, в скором времени парламент республики примет соответствующую нормативную базу, - добавил глава КЧР.