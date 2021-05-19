Курорты Ставрополья возвращаются к доковидным показателям
Более 30 тысяч человек посетили города-курорты Кавказских Минеральных Вод во время майских праздников, что свидетельствует о том, что туристическая сфера региона постепенно возвращается к показателям допандемийного 2019 года.
"В период майских праздников заполняемость здравниц Кавминвод приближалась к 100%. Туристский поток в регион в этот период составил более 30 тыс человек", - проинформировали в администрации региона. Уточняется, что с начала года на Ставрополье побывали более 320 тыс человек, что на четверть превышает прошлогодние показатели.
Отмечается, что туристический поток на курорты Кавминвод будет способствовать реализации плана комплексного развития курортного региона.
Вестник Кавказа
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