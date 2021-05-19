Курорты Ставрополья возвращаются к доковидным показателям

Более 30 тысяч человек посетили города-курорты Кавказских Минеральных Вод во время майских праздников, что свидетельствует о том, что туристическая сфера региона постепенно возвращается к показателям допандемийного 2019 года.

"В период майских праздников заполняемость здравниц Кавминвод приближалась к 100%. Туристский поток в регион в этот период составил более 30 тыс человек", - проинформировали в администрации региона. Уточняется, что с начала года на Ставрополье побывали более 320 тыс человек, что на четверть превышает прошлогодние показатели.

Отмечается, что туристический поток на курорты Кавминвод будет способствовать реализации плана комплексного развития курортного региона.