В Минобороны Беларуси уточнили подробности крушения военного самолета

Самолет Як-130 Вооруженных сил Беларуси потерпел катастрофу под Барановичами в Брестской области, оба пилота погибли, - сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

"Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. К сожалению, оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, - проинформировали в Минобороны.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик звена эскадрильи лейтенант Никита Куканенко.

К месту происшествия выехала комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны по вооружению, - добавили в Минобороны Беларуси.